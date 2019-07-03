Суд запретил фармкомпании "Здоровье" использовать обозначение "Корвалол-Здоровье"
Кассационный суд в составе Верховного Суда принял окончательное решение по делу о прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности ПАО "Фармак" на хорошо известную торговую марку "Корвалол".
Об этом сообщает пресс-служба компании "Фармак".
Отмечается, что суд отклонил кассационную жалобу ООО "ФК "Здоровье" и оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций.
"Решением суда I инстанции, которое было оставлено в силе Северным апелляционным хозяйственным судом, отменено Приказ Министерства здравоохранения о регистрации лекарственного средства "Корвалол-Здоровье", обязано Министерство здравоохранения Украины исключить лекарственное средство "Корвалол-здоровье" из Государственного реестра лекарственных средств Украины и запрещено ООО "ФК "Здоровье" использовать обозначение "Корвалол-здоровье", - говорится в сообщении.
Рассмотрение дела длилось почти 2 года.
Как сообщалось, знак "Корвалол Corvalolum" всегда использовался только ПАО "Фармак". В Украине право использования названия "Корвалол" защищено с 1993 года. А в 2004-м - уже было признано хорошо известным.
ПАО "Фармак" - украинский производитель лекарственных средств. В портфеле компании 220 продуктовых досье. Ежегодно компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.
Продукция ПАО "Фармак" экспортируется в 20 стран мира. По результатам 2018 года "Фармак" входит в тройку лидеров в Узбекистане.
Напомним:
Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе фармацевтической фирмы "Дарница" отменил решение Апелляционной палаты Минэкономразвития о признании общеизвестным обозначения "Корвалол Corvalolum".
Однако ОАО "Фармак" заявил, что будет оспаривать это решение в Верховном суде.
Экономическая правда
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