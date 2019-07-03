Большая Палата ВС впервые приняла решение в пользу Приватбанка
Большая Палата Верховного суда подтвердила правоту Приватбанка в споре с ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), а ООО "Укринтеринвест" отказался от иска к банку после такого решения.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Большая Палата Верховного Суда поддержала правовую позицию Приватбанка в споре с имущественным поручителем по кредиту рефинансирования НБУ ЗАО" Эрлан ", который пытался разорвать ипотечный договор через национализацию банка и вывести из-под залога имущество стоимостью более 600 млн гривен", - говорится в сообщении.
"Это очередное из положительных решений Верховного Суда, но первое, вынесенное Большой Палатой, которое позволит банку сформировать эффективную для себя судебную практику в этой категории дел", - подчеркнули в банке.
Отмечается, что судебный процесс по делу № 910/15484/17, в котором имущественный поручитель ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола") пытался разорвать ипотечные правоотношения, длился с 2017 года.
Кроме этого, другой имущественный поручитель Приватбанка ООО "Укринтеринвест" отказался от иска к банку о обязательстве погасить кредит рефинансирования.
"Этим он фактически подтвердил правоту и победу банка в этом споре, который длился два года", - добавили в Приватбанке.
Напомним:
ПриватБанк 11 июня выиграл в суде по иску ЗАО "Эрлан" об обязательствах банка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед Нацбанком.
На фоне судебных решений вокруг ПриватБанка за два последних месяца наблюдался отток ресурсов, преимущественно в иностранной валюте: клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро.
Экономическая правда
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