Большая Палата ВС впервые приняла решение в пользу Приватбанка

Большая Палата Верховного суда подтвердила правоту Приватбанка в споре с ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), а ООО "Укринтеринвест" отказался от иска к банку после такого решения.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Большая Палата Верховного Суда поддержала правовую позицию Приватбанка в споре с имущественным поручителем по кредиту рефинансирования НБУ ЗАО" Эрлан ", который пытался разорвать ипотечный договор через национализацию банка и вывести из-под залога имущество стоимостью более 600 млн гривен", - говорится в сообщении.

"Это очередное из положительных решений Верховного Суда, но первое, вынесенное Большой Палатой, которое позволит банку сформировать эффективную для себя судебную практику в этой категории дел", - подчеркнули в банке.

Отмечается, что судебный процесс по делу № 910/15484/17, в котором имущественный поручитель ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола") пытался разорвать ипотечные правоотношения, длился с 2017 года.

Кроме этого, другой имущественный поручитель Приватбанка ООО "Укринтеринвест" отказался от иска к банку о обязательстве погасить кредит рефинансирования.

"Этим он фактически подтвердил правоту и победу банка в этом споре, который длился два года", - добавили в Приватбанке.

Напомним:

ПриватБанк 11 июня выиграл в суде по иску ЗАО "Эрлан" об обязательствах банка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед Нацбанком.

На фоне судебных решений вокруг ПриватБанка за два последних месяца наблюдался отток ресурсов, преимущественно в иностранной валюте: клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро.

Экономическая правда