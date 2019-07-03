Полиция расследует переплаченный миллион за финскую броню для армии

Полиция Харьковской области расследует ненадлежащее исполнение неустановленными должностными лицами Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А.А.Морозова должностных обязанностей путем принятия стали для изготовления бронетранспортеров БТР-4Е, которая не соответствует характеристикам, на сумму 5,23 миллиона гривень.

Об этом говорится в судебных материалах, сообщает проект "Марлин".

При этом, по мнению следователей, оплата материалов для изготовления бронетехники состоялась по завышенным ценам и нанесла ущерб государству на сумму свыше 1 млн гривень.

На выполнение государственного оборонного заказа между Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. А.А. Морозова и Минобороны Украины в декабря 2016 года заключен государственный контракт на поставку 48 единиц бронетранспортеров БТР-4Е.

В рамках выполнения указанного контракта в декабре-2018 было заключено дополнительный контракт с польской компанией "TEXPROTEKT Sр. Z.о.о." о поставке 32,8 тонн стали марки Miilux Protection 500, которая должна соответствовать показателям бронированной ведомости.

Впрочем, 85 военное представительство Минобороны выявило ряд существенных недостатков, а именно:

Вопреки требованиям контракта не определен вид обработки кромки листов металлопроката компании "Miilux" (Финляндия), что не позволяет определить полезную часть листов;

Содержание химических элементов, изложенное в сертификате анализа, не соответствует отечественным требованиям;

Результаты испытаний механических свойств металлопроката в сертификате анализа не указаны и многое другое.

После приведенных доказательств суд разрешил следователям взять образцы стали, приобретенной согласно указанному контракту, для проведения экспертизы.

Напомним, в начале июня пресс-служба концерна "Укроборонпром", в состав которого входит Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова, заявила о том, что 85 военное представительство в очередной раз заблокировало производство БТР-4 из брони Европейского союза.

Вместо этого Министерство обороны не удовлетворяет качество отдельных образцов бронированной стали, используемых для производства военной техники.

Напомним, военная прокуратура Харьковского гарнизона в интересах воинской части 3017 Нацгвардии судится с госпредприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" с целью взыскать 17,2 миллиона гривень за невыполнение контракта на поставку военной продукции в рамках оборонного заказа 2017 года.

Экономическая правда