Прокуратура судится с бюро "Укроборонпрома" из-за срыва оборонного заказа

Военная прокуратура Харьковского гарнизона в интересах воинской части 3017 Нацгвардии судится с госпредприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" с целью взыскать 17,2 миллиона гривень за невыполнение контракта на поставку военной продукции в рамках оборонного заказа 2017 года.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на ответ воинской части.

Из 17,2 миллиона: 11,2 миллиона - это пеня, а 6 миллионов - штраф.

Детали о продукции, которая должна быть поставлена воинской части, не раскрываются, так как государственный оборонный заказ осуществляется под грифом "секретно".

"По данным учета воинской части 3017 по состоянию на 31.05.2019 ГП "ХКБМ им. А.А. Морозова" перечислило пеню по контракту государственного оборонного заказа в сумме 256 925,56 грн. Данная сумма была перечислена военной частью 3017 в Государственный бюджет Украины в полном объеме", - отмечается в документе о незначительной части суммы, которую уже вернуло бюро.

ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" входит в состав концерна "Укроборонпром" и известно как разработчик БТР-4, стоящих на вооружении Нацгвардии.

Как сообщалось, аудит "Укроборонпрома", проведенный в этом году, свидетельствует о миллионных потерях.

Экономическая правда