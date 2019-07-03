BlaBlaCar назвал Украину среди топ-3 стран по скорости развития сервиса

Сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar назвал Украину среди топ-3 стран по скорости развития - в январе-июне 2019 года украинский комьюнити BlaBlaCar пересек отметку в 5 миллионовпользователей.

Об этом повидоилы в пресс-службе сервиса, передает "Интерфакс-Украина".

В компании заявили, что за последние два года активность на платформе BlaBlaCar в Украине выросла более чем на 150%, ежедневно поездки осуществляют несколько десятков тысяч человек. В то же время комьюнити сервиса в целом в мире достиг 75 миллионов пользователей в 22 странах (3,4 млн в среднем на страну).

"В пиковое время (рождественские, пасхальные праздники) на платформе публикуется более миллиона свободных мест. Из них 80% - поездки по Украине, 20% - международные (Польша, Германия, Чехия и другие страны)", - отметили в пресс-службе.

В BlaBlaCar считают, что на быстрые темпы роста платформы повлияло увеличение пассажиропотока в городах-миллионниках (Киев, Одесса, Днепр, Харьков и Львов).

"Ежемесячно сервис фиксирует более 45 тысяч уникальных мест отправления и прибытия по всей территории Украины, соединяющие более 90% населенных пунктов страны.

Особенно актуально это для небольших городов и сел, где нет прямого автобусного или железнодорожного сообщения и которые расположены вдали от крупных транспортных узлов и магистралей ", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что BlaBlaCar планирует продолжить улучшать продукт в Украине и сосредоточиться на создании маркетплейса для автодорожных поездок.

Напоминаем:

BlaBlaCar планирует ввести полноценную платную подписку на свой сервис для украинцев уже в этом году.

С 10 октября сервис начал внедрять в Украине платный доступ к бронированию мест у водителей.

BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции.

Сервис начал работать на территории Украины в феврале 2014 года. Через 4 года украинский рынок вошел в топ быстрорастущих стран для BlaBlaCar.

За 9 месяцев 2018 сервис впервые стал прибыльным с момента основания в 2006 году.

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