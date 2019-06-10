BlaBlaCar готовится запустить в Украине полноценную платную модель

BlaBlaCar планирует ввести полноценную платную подписку на свой сервис для украинцев уже в этом году.

Об этом сообщил руководитель BlaBlaCar в Украине Алексей Лазаренко, передает Liga.net.

"Запуск полноценной платной модели - это перспектива этого года. Однозначно второе полугодие. Будет ли это комиссия, месячная подписка или что-то еще, пока не могу озвучивать. Смогу разглашать детали чуть позже", - сказал он.

"Мы регулярно проводим такие эксперименты для того, чтобы понять, какая модель была бы оптимальной для монетизации в Украине. Тесты были в ноябре, в начале апреля. Их результаты оптимистичные, как ни странно, украинцы готовы платить за онлайн-сервисы", - объяснил Лазаренко.

С 10 октября сервис начал внедрять в Украине платный доступ к бронированию мест у водителей.

BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции.

Сервис начал работать на территории Украины в феврале 2014 года. Через 4 года украинский рынок вошел в топ быстрорастущих стран для BlaBlaCar.

На сегодняшний день BlaBlaCar работает в 22 странах мира, а общее количество пользователей превышает 65 млн человек.

За 9 месяцев 2018 сервис впервые стал прибыльным с момента основания в 2006 году.

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