52% украинцев, которые ищут работу, готовы получать меньше 10 тысяч - исследование

Работу с зарплатой от 75 тысяч гривен ищут только 0,2% людей, около 52% устроит ставка до 10 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют результаты аналитического исследования сервиса OLX Работа.

Отмечается, что 41% украинцев ищут работу с зарплатой от 10 до 25 тысяч гривен, 1,4% планирует зарабатывать от 50 тысяч гривен.

При этом, на вакансии, где указана заработная плата, приходится лишь 17% откликов.

Также сообщается, что украинцы чаще всего откликаются на объявления о вакансиях по вторникам, реже всего - по воскресеньям. Абсолютный максимум отзывов был зафиксирован в понедельник, в 11:00.

Если смотреть по месяцам, то чаще всего украинцы ищут работу в феврале (796 тысяч откликов), на втором месте - январь (789 тысяч), с середины лета поиск "приостанавливается": меньше всего откликов - в августе (530 тысяч), чуть больше - в июле (577 тысяч).

Результаты исследования свидетельствуют о том, что наиболее популярный способ связаться с потенциальным работодателем - телефонный звонок, его используют в 57% случаев.

Среди 2 млн откликов на размещенные вакансии во втором квартале 2019 года на втором месте - общение непосредственно через платформу (41%) и только 2% воспользовались SMS-сообщениями.

При этом, 62% студентов при поиске работы предпочитают писать компаниям через сервис по поиску вакансий.

OLX Работа - онлайн-сервис для поиска и размещения вакансий в сегменте голубых воротничков. Ресурс входит в тройку лидеров по поиску персонала в Украине. Каждый месяц платформу посещают 2,4 млн пользователей. Ежедневно объявления на платформе размещают 20 тыс. работодателей. База сервиса насчитывает более 54 тыс. актуальных предложений по трудоустройству. 13% всех вакансий приходится на работу за рубежом.

Напомним:

В среднем уровень заработных плат в вакансиях в конце мая - начале июня 2019 года вырос на 10% по сравнению с январем 2019 года.

Экономическая правда