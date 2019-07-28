Новости выходных: производство стали, конкурс по "Дельфину" и "шпионские" приложения

О чем все говорили на выходных?

О производстве стали. Украинские металлурги в июне 2019 года по сравнению с июнем прошлого года сократили производство стали на 3% - до 1,659 млн тонн, сохранив при этом 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

О покупке жилья в Польше. В 2018 году украинцы приобрели в Польше 110 тысяч квадратных метров недвижимости.

О конкурсе по "Дельфину". Конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря не оправдал ожиданий в части прихода на украинский рынок мощных игроков мирового уровня, поэтому должен быть объявлен новый конкурс.

О шпионских приложениях. Российские хакеры загружают в интернет-магазины фейковые приложения, которые копируют популярные программы и могут шпионить за владельцем смартфона.

Об укреплении гривни. Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 29 июля на уровне 25,43 гривни за доллар.