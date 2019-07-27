Украинцы активнее всего скупают недвижимость в Польше
В 2018 году украинцы приобрели в Польше 110 тысяч квадратных метров недвижимости.
Об этом пишет "Польское радио".
Согласно отчету компании Deloitte за 2018 год, польская недвижимость - одна из наиболее дешевой в Европе.
"Несмотря на невысокую цену, ее стандарт не уступает качеству на западной границей, а потому не удивляет факт, что для иностранцев Польша является привлекательной с точки зрения инвестиций, а также как место для жизни", - говорится в сообщении.
По опубликованным в марте данным Министерства внутренних дел и администрации, в прошлом году иностранцы приобрели в Польше 7043 квартир общей площадью 426,2 тыс. квадратных метров.
По оценкам портала RynekPierwotny.pl, это на 43% больше недвижимости и на 40% больше площади, чем двумя годами ранее.
С 2016 года самыми активными иностранцами на польском рынке недвижимости являются граждане Украины, которые в прошлом году приобрели в Польше 110 тыс. квадратных метров, что в более раза больше, чем в 2017 году.
Следующие за украинцами - граждане Германии, которые купили в Польше 64 тыс. квадратных метров, однако в данном случае это, в основном, помещения в аренду, а также офисы. Охотно польскую недвижимость покупают также британцы, белорусы и французы.
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Напоминаем:
По данным отчета компании по трудоустройству в Польше Personnel Service, 75% украинских заробитчан получают в месяц более 2,5 тыс злотых (675 долларов или 19 тыс грн).
Около 45% украинцев получают по 3 тыс злотых с учетом налогов (810 долларов, или 22,6 тыс грн).
Лишь около 5% получают 1,5 тыс злотых (около 315 долларов или порядка 11,6 тыс грн).
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