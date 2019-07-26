SkyUp запустит новые внутренние рейсы и соединит Харьков и Львов

Авиакомпания SkyUp осенью 2019 запустит новые внутренние маршруты со стоимостью билетов от 500 гривен в один конец.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Отмечается, что с 25 октября 2019 года до 28 марта 2020 года будет работать рейс Киев - Харьков и Харьков - Киев (по понедельникам, средам и пятницам). Стоимость билета - от 498 гривен в один конец без багажа.

Кроме этого, SkyUp впервые в Украине соединит прямыми рейсами Харьков и Львов.

Рейсы Харьков - Львов и Львов - Харьков стартуют 17 октября и будут выполняться дважды в неделю - в четверг и воскресенье. Стоимость - от 639 гривен в один конец без багажа.

Также авиакомпания запускает маршруты Киев - Запорожье и Запорожье - Киев, которые начнут работать 28 октября. Стоимость - от 498 гривен в один конец без багажа. Рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам и пятницам.

SkyUp сообщила, что расширяет полетную программу из Киева во Львов: с 17 по 26 октября - по четвергам и воскресеньям, с 27 октября по 28 марта 2020 года - понедельник, вторник, пятница, воскресенье. Стоимость - от 498 грн в один конец без багажа.

Напомним:

Одесский аэропорт перевел в новый терминал все рейсы SkyUp.

Экономическая правда