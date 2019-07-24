Одесский аэропорт перевел в новый терминал все рейсы SkyUp
Начиная с 24 июля все рейсы украинской авиакомпании SkyUp будут отправляться из нового терминала аэропорта "Одесса".
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает ЦТС.
"Начиная с рейса PQ122 Одесса-Харьков, который отправляется 24 июля в 16:00 по местному времени, все рейсы авиакомпании по этому маршруту будут обслуживаться в здании нового терминала", - сообщили в аэропорту.
На первом этаже нового терминала расположена регистрационная зона, на третьем - контроль авиационной безопасности и зал вылета.
Напомним:
Реконструкцию международного аэропорта "Одесса" планируют полностью завершить в 2019 году.
Сообщалось, что взлетно-посадочная полоса международного аэропорта "Одесса" длиной 2800 метров будет построена и оснащена соответствующей техникой до конца 2019 года.
Также напомним, что 18 июля 2018 года на строительство ВПП международного аэропорта "Одесса" правительство направило 253 миллионов гривень.
Введение в эксплуатацию новой ВПП позволит принимать более тяжелые типы воздушных судов, включая Boeing-767, что будет способствовать увеличению пассажиропотока вдвое.
Напомним, что в конце февраля-2019 SkyUp сменил базовый аэропорт на международный аэропорт "Борисполь".
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