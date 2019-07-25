Boeing продолжит производство самолетов 737 MAX, однако на своих условиях

Boeing Co. может сократить или приостановить производство самолетов 737 MAX, если регуляторы не одобрят их возврат в эксплуатацию до конца 2019 года.

Об этом заявил главный исполнительный директор компании Деннис Мюленбург в ходе телефонной конференции с инвесторами 25 июля, передает "Интерфакс-Украина".

Пока что Boeing по-прежнему намерен производить 42 самолета 737 MAX в месяц и планирует увеличить выпуск до 57 самолетов в следующем году.

Однако отсрочка возврата в эксплуатацию этих самолетов вынудит компанию сократить их производство, отметил директор Boeing.

"Нам придется рассмотреть возможность сокращения производства или другие варианты, в том числе, временное сокращение выпуска 737 MAX", - заявил Мюленбург.

Напомним:

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В Boeing рассчитывают восстановить поставки 737 MAX клиентам в четвертом квартале этого года, однако отраслевые эксперты считают, что полеты этих лайнеров не возобновятся до 2020 года.

Расходы, связанные с выплатой различных компенсаций в результате приостановки полетов 737 MAX, сократили выручку Boeing во втором квартале на 5,6 млрд долл, а чистую прибыль - на 8,74 млрд долл.

Ранее сообщалось, что Boeing зарезервирует почти 5 млрд долл из-за запретов полетов самолетов 737 MAX.