Рада лишила Маркарову приставки и.о.

Верховная Рада назначила Оксану Маркарову министром финансов.

"За" проголосовало 242 депутата.

По словам спикера Верховной Рады, Маркарова — наиболее подходящая кандидатура для этой должности.

Кандидатуру Маркаровой единогласно поддержал комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады.

В июне 2018 года Кабмин назначил Маркарову на должность исполняющего обязанности министров финансов, до этого она несколько лет была первым заместителем.

До назначения на должность Маркарова 12 лет возглавляла Инвестиционную группу ИВС в качестве председателя правления - президента АО ИК ИТТ-Инвест.

Кроме того премьер предложил рассмотреть в Раде представленное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности министра аграрной политики и продовольствия.

Экономическая правда