"Нафтогаз" о переговорах по транзиту газа: Россия затягивает время
Причин не назначать дату следующей трехсторонней встречи по подписанию нового соглашения о транзите российского газа через Украину в ЕС нет, РФ просто затягивает время для строительства "Северного потока-2".
Об этом написал в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Если российская сторона ждала результаты парламентских выборов для следующего раунда трехсторонних встреч по транзиту с 2020 года, то эти результаты уже понятны.
Не будет ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - За жизнь" - ред.) в коалиции и не будет Бойко премьером. Мечты не всегда сбываются. Поэтому нет причин уже сейчас не назначать дату следующей трехсторонней встречи", - заявил он.
"Конечно, если российская строна занимает конструктивную позицию относительно продолжения транзита, а не просто выигрывает время для продолжения строительства "Северного потока-2" и полного прекращения транзита через Украину", - добавил Витренко.
По его словам, перед следующей встречей необходимо провести консультации на техническом уровне с Газпромом и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения и обсуждения вариантов бронирования мощностей между Газпромом и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между Газпромом и Нафтогазом.
Витренко подчеркнул, что тогда трехсторонняя встреча на политическом уровне будет иметь шанс завершиться подписанием соглашений.
Напомним:
18 июня в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.
В ответ "Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если "Газпром" не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.
Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
Экономическая правда
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