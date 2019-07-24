"Нафтогаз" о переговорах по транзиту газа: Россия затягивает время

Причин не назначать дату следующей трехсторонней встречи по подписанию нового соглашения о транзите российского газа через Украину в ЕС нет, РФ просто затягивает время для строительства "Северного потока-2".

Об этом написал в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Если российская сторона ждала результаты парламентских выборов для следующего раунда трехсторонних встреч по транзиту с 2020 года, то эти результаты уже понятны.

Не будет ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - За жизнь" - ред.) в коалиции и не будет Бойко премьером. Мечты не всегда сбываются. Поэтому нет причин уже сейчас не назначать дату следующей трехсторонней встречи", - заявил он.

"Конечно, если российская строна занимает конструктивную позицию относительно продолжения транзита, а не просто выигрывает время для продолжения строительства "Северного потока-2" и полного прекращения транзита через Украину", - добавил Витренко.

По его словам, перед следующей встречей необходимо провести консультации на техническом уровне с Газпромом и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения и обсуждения вариантов бронирования мощностей между Газпромом и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между Газпромом и Нафтогазом.

Витренко подчеркнул, что тогда трехсторонняя встреча на политическом уровне будет иметь шанс завершиться подписанием соглашений.