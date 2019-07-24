АрселорМиттал": Из-за действий СБУ предприятие до конца месяца может понести 1,3 миллиона долларов ущерба

Из-за ареста оборудования "АрселорМиттал Кривой Рог предприятие " может понести ущерб на сумму 1,3 миллиона долларов - это общая стоимость продукции, которое предприятие должно изготовить с помощью оборудования, которое арестовали сотрудники СБУ.

Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора "АрселорМиттал Кривой Рог" Александр Иванов в ответ на вопросы агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, оборудование, на которое СБУ наложила арест, находилось на стадии тестирования. Его должны были ввести в эксплуатацию до конца июля и оно должно было начать производить первую продукцию, но из-за ареста любые действия с оборудованием проводить запрещено.

Во время пресс-брифинга, посвященном обыскам на предприятии, и.о. главы СБУ Иван Баканов заявил, что оборудование "АрселорМиттал" не конфисковывали из-за его громоздких размеров.

В то же время сами представители завода, ссылаясь на протокол допроса СБУ, заявили, что оборудование арестовано, а сами работники СБУ неоднократно звонили на предприятие после обысков и напоминали, что проводить любые операции с новым оборудованием запрещено.

Напомним:

Служба безопасности Украины в субботу провела обыски на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог".

Компания сообщает, что в результате обыска 20 июля была изъята машина непрерывного литья заготовок № 3 и отдельные элементы оборудования.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что СБУ заморозила проект на 150 миллионов долларов.

13 июля президент Владимир Зеленский раскритиковал руководство металлургического гиганта за вред экологии. По его словам, за последние 5 лет в Кривом Роге в среднем появилось около 25 тыс. онкобольных людей.

17 июля СБУ возбудила дело против руководителей промпредприятия за нарушения норм экологической безопасности.

18 июля "АрселорМиттал Кривой Рог" прокомментировал открытое СБУ дело и намекнул на давление на бизнес.

Баканов заявил, что СБУ обвиняет менеджмент предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций индийского бизнесмена, владельца металлургической компании "АрселорМиттал" Лакшми Миттала.