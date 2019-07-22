Баканов рассказал, в чем СБУ обвиняет менеджмент "АрселорМиттал Кривой Рог"

СБУ обвиняет менеджмент предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций индийского бизнесмена, владельца металлургической компании "АрселорМиттал" Лакшми Миттала.

Об этом во время пресс-брифинга заявил и.о. главы СБУ Иван Баканов, передает "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию, не планировал сделать ничего плохого.

Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", - сказал Баканов.

Он добавил, что, скорее всего, речь будет идти не об административной ответственности.

Напомним:

Служба безопасности Украины в субботу провела обыски на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог".

Компания сообщает, что в результате обыска 20 июля была изъята машина непрерывного литья заготовок № 3 и отдельные элементы оборудования.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что СБУ заморозила проект на 150 миллионов долларов.

13 июля президент Владимир Зеленский раскритиковал руководство металлургического гиганта за вред экологии. По его словам, за последние 5 лет в Кривом Роге в среднем появилось около 25 тыс. онкобольных людей.

17 июля СБУ возбудила дело против руководителей промпредприятия за нарушения норм экологической безопасности.

18 июля "АрселорМиттал Кривой Рог" прокомментировал открытое СБУ дело и намекнул на давление на бизнес.