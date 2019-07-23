Львовский стартап получил 150 тысяч долларов инвестиций от американского акселератора

Стартап Newoldstamp, который развивает онлайн-сервис по генерации профессиональных email-подписей, прошел отбор в известный американский акселератор 500 Startups и получила финансирование в размере 150 тысяч долларов долларов в обмен на 6% стартапа.

Об этом сообщает AIN.ua.

Отмечается, что Newoldstamp стал одним из 35 участников программы от 500 Startups. Всего в этом году на программу подавались более 2 тысяч стартапов из 74 стран.

Команда Newoldstamp проведет 4 месяца на обучении в Сан-Франциско и получит финансирование от акселератора. Эти средства стартап направит на дальнейшее развитие своего сервиса и расширение команды.

Newoldstamp - стартап, основанный в 2015 году Владимиром Заставным с офисом во Львове. Он развивает онлайн-сервис по генерации профессиональных email-подписей. В нем можно создавать кликабельные html-подписи на основе шаблонов, а также управлять всеми ими с единой админ-панели.

Подписями Newoldstamp пользуются специалисты Lyft, FedEx, Vodafone, Starbucks, Nvidia, Nestle и другие известные компании.

Напомним:

Ранее украинская платформа Liki24.com, которая занимается поиском и доставкой лекарств, привлекла 1 миллион долларов инвестиций.