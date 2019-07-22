Апелляционный суд отказался снимать арест с активов Коломойского по делу Приватбанка

Киевский апелляционный суд отказал Нацбанку в снятии ареста с активов экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского и компаний, которые ему принадлежат.

Соответствующие сведения появились в судебном реестре.

Отмечается, что НБУ хотел снять арест, чтобы иметь возможность погасить задолженность банка по кредитам.

Это уже второе решение не в пользу Нацбанка. Сам арест на активы Коломойского наложила Генпрокуратура по делу о возможном выводе средств из Приватбанка его бывшими владельцами перед национализацией в 2016 году.

Эти активы находились в ипотеке НБУ и сейчас он пытается их продать, чтобы погасить эту ипотеку.

Среди арестованного имущества, в частности, земельные участки на горнолыжном курорте "Буковель" и имущество металлургических заводов олигарха в Украине.

Напоминаем:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

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Экономическая правда