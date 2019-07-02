Население пригорода Киева возрастет более чем в 2 раза за 20 лет — прогноз

Согласно утвержденной градостроительной документации на период до 2040 года предусматривается существенное увеличение населения пригородной зоны города Киева.

Об этом сообщается на странице КО "Генеральный план Киева" в Facebook.

Специалисты "Киевгенплана" подсчитали население основных населенных пунктов, которое будет проживать в пределах проектной Большой кольцевой дороги вокруг Киева.

Прогнозируется, что население за 20 лет увеличится в 2,3 раза — с 510 тыс до 1,17 млн человек.

Отдельно отмечается, что в юго-западном направлении (Софиевская и Петропавловская Борщаговка, Чайки, Белогородка, Крюковщина, Гатное, Вишневое) населения увеличится более чем в 8 раз.

"Количество рабочих мест в пригородной зоне на 2040 год составит 416 тыс, что является недостаточным, а значит большее количество населения с высокой долей вероятности будет работать в Киеве. Все это создаст дополнительную нагрузку на магистральную уличную сеть города, которая уже работает на пределе своей пропускной способности", - говорится в сообщении.

В коммунальном предприятии отмечают, что данную проблему Киев самостоятельно, без участия населенных пунктов пригородной зоны, решить не сможет.

"Обращаемся к нашим коллегам-проектировщикам населенных пунктов пригородной зоны города Киева:

учитывайте в своих решениях не только территориальные возможности развития населенного пункта, но и возможность проезда к местам приложения труда", - заявили в "Киевгенплане".

Напомним, Министерство инфраструктуры и заинтересованные органы рассматривают три варианта финансирования строительства большой кольцевой дороги вокруг Киева.

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Экономическая правда