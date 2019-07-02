В Украину может зайти Amazon, но для этого нужно решить вопрос с доставкой
Министр инфраструктуры Владимир Омелян хочет привести Amazon в Украину, и, по его словам, для захода e-commerce гиганта осталось только согласовать решение по доставке.
Об этом ранее заявил Омелян, сообщает ЛИГА.net.
"Спрос есть, но нет прямого решения по доставке", - уточнил он.
На сегодняшний день главный кандидат на доставку товаров – Укрпочта.
Чтобы украинцы смогли заказывать товары на Amazon, а американские торговцы - без проблем отправлять их, нужно состыковать два почтовых оператора - Укрпочту и почту США.
По словам министра, первый шаг, который он видит, - это подписание соглашения между почтами.
"Оно обеспечит специальные тарифы и гарантированный сервис для игроков электронной коммерции США, которые будут поставлять свои товары в Украину", - считает министр.
Омелян добавил, что работа начата, и ожидается приезд почты США на переговоры.
Ранее он отмечал, что Укрпочта готова предложить "лучшие коммерческие условия и маркетинговую поддержку".
Игорь Смелянский, гендиректор Укрпочты, подтвердил, что работа по сближению с e-commerce гигантом действительно ведется: и в части американского Amazon, и европейского.
"Там много открытых вопросов в части IT", - заявил топ-менеджер.
По его словам, у Укрпочты 7 тысяч неавтоматизированных отделений. А Почта США хочет полностью автоматизированный обмен, где с момента приема посылки и заведения накладной вся информация передается им и таможне США, пока посылка туда летит и т.д.
Открыт вопрос и по приемно-сортировочному хабу, который будет получать и распределять амазоновские посылки.
"У нас на все это тоже есть планы, - утверждает Смелянский. - Только что завершили проект с PWC на грант Европейского Инвестиционного Банка с детальным расчетом, где нужен хаб, какой, сколько через него пройдет посылок и т.д."
Он добавил, что в сентябре Укрпочта представит детальную стратегию до 2025 года.
Похожие цифры говорит и министр. Он надеется, что делегация из США приедет в Украину в течение ближайших трех месяцев.
В то же время конкуренты Укрпочты не уверены, что у нее вообще получится воплотить эти планы в реальность.
Так, сооснователь Новой Почты Вячеслав Климов заявил, что его компания имеет больше шансов на контракт с Amazon.
Основатель интернет-магазина F.ua Дмитрий Покотило считает, что появление Amazon в Украине вполне реально. Но произойти это, по его словам, может только через покупку другого игрока.
Он вспоминает, что точно так же поступил маркетплейс OLX, выкупив в 2014 году Slando.ua.
СЕО "Розетки" Владислав Чечеткин, говоря о возможном приходе Amazon в Украину, отметил, что если это не сбудется – хорошо.
"Я – лицо заинтересованное. Так что если не сбудется - хорошо. Сбудется - для меня плохо, для страны, думаю, тоже хуже, чем лучше", - отметил Чечеткин.
Напомним, о планах привести Amazon в Украину Омелян говорил с представителями Почтовой службы США во время визита в Америку.
Как сообщалось, ранее Amazon возглавил вершину рейтинга Топ-100 самых дорогих брендов мира.
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