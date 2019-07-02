В Украину может зайти Amazon, но для этого нужно решить вопрос с доставкой

Министр инфраструктуры Владимир Омелян хочет привести Amazon в Украину, и, по его словам, для захода e-commerce гиганта осталось только согласовать решение по доставке.

Об этом ранее заявил Омелян, сообщает ЛИГА.net.

"Спрос есть, но нет прямого решения по доставке", - уточнил он.

На сегодняшний день главный кандидат на доставку товаров – Укрпочта.

Чтобы украинцы смогли заказывать товары на Amazon, а американские торговцы - без проблем отправлять их, нужно состыковать два почтовых оператора - Укрпочту и почту США.

По словам министра, первый шаг, который он видит, - это подписание соглашения между почтами.

"Оно обеспечит специальные тарифы и гарантированный сервис для игроков электронной коммерции США, которые будут поставлять свои товары в Украину", - считает министр.

Омелян добавил, что работа начата, и ожидается приезд почты США на переговоры.

Ранее он отмечал, что Укрпочта готова предложить "лучшие коммерческие условия и маркетинговую поддержку".

Игорь Смелянский, гендиректор Укрпочты, подтвердил, что работа по сближению с e-commerce гигантом действительно ведется: и в части американского Amazon, и европейского.

"Там много открытых вопросов в части IT", - заявил топ-менеджер.

По его словам, у Укрпочты 7 тысяч неавтоматизированных отделений. А Почта США хочет полностью автоматизированный обмен, где с момента приема посылки и заведения накладной вся информация передается им и таможне США, пока посылка туда летит и т.д.

Открыт вопрос и по приемно-сортировочному хабу, который будет получать и распределять амазоновские посылки.

"У нас на все это тоже есть планы, - утверждает Смелянский. - Только что завершили проект с PWC на грант Европейского Инвестиционного Банка с детальным расчетом, где нужен хаб, какой, сколько через него пройдет посылок и т.д."

Он добавил, что в сентябре Укрпочта представит детальную стратегию до 2025 года.

Похожие цифры говорит и министр. Он надеется, что делегация из США приедет в Украину в течение ближайших трех месяцев.

В то же время конкуренты Укрпочты не уверены, что у нее вообще получится воплотить эти планы в реальность.

Так, сооснователь Новой Почты Вячеслав Климов заявил, что его компания имеет больше шансов на контракт с Amazon.

Основатель интернет-магазина F.ua Дмитрий Покотило считает, что появление Amazon в Украине вполне реально. Но произойти это, по его словам, может только через покупку другого игрока.

Он вспоминает, что точно так же поступил маркетплейс OLX, выкупив в 2014 году Slando.ua.

СЕО "Розетки" Владислав Чечеткин, говоря о возможном приходе Amazon в Украину, отметил, что если это не сбудется – хорошо.

"Я – лицо заинтересованное. Так что если не сбудется - хорошо. Сбудется - для меня плохо, для страны, думаю, тоже хуже, чем лучше", - отметил Чечеткин.

Напомним, о планах привести Amazon в Украину Омелян говорил с представителями Почтовой службы США во время визита в Америку.

Как сообщалось, ранее Amazon возглавил вершину рейтинга Топ-100 самых дорогих брендов мира.