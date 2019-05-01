Вступил в действие новый закон о ЖКХ: что изменится

С 1 мая в Украине вступает в действие Закон "О жилищно-коммунальных услугах", который предусматривает начисление пени за несвоевременную оплату услуг в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки, а также перечень других изменений.

Об этом говорится в тексте соответствующего закона.

В частности, в тексте документа отмечается, что в случае несвоевременной оплаты коммуналки потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки.

Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга. Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем ​​предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.

Как отметил в Facebook вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, этот закон вступил в силу в результате двух лет большой командной работы, которая длилась с момента представления в 2015-м в парламенту законопроекта "О ЖКУ" до принятия его в ноябре 2017 года.

По его словам, этот закон "запускает рынок жилищно-коммунальных услуг, устанавливает четкие правила взаимоотношений между потребителями и поставщиками услуг, дает потребителям механизм защиты своих прав".

Зубко пояснил, что этот закон – сложный, однако необходимый, "чтобы обеспечить качественные услуги потребителям, двигаться к европейским стандартам и энергоэффективности".

Министр регионального развития и ЖКХ также добавил, что этот закон – один из ключевых в реформе энергоэффективности, и сейчас идет работа "над подзаконкой, методиками и дополнительными правилами, чтобы закон заработал правильно и в полную силу".

Кроме начисления пени за несвоевременно оплаченные услуги этот закон также предусматривает:

внедрение типовых видов договоров, которые позволят совладельцам домов или отдельным потребителям самостоятельно выбирать модель предоставления коммунальных услуг в их домах;

договариваться с компанией-управителем, которая будет предоставлять услуги, а также относительно стоимости услуг;

делегировать компании-управителю часть функций по управлению общим имуществом дома;

монетизацию субсидий на предоставление жилищно-коммунальных услуг;

нормирует порядок предоставления услуги по управлению домом, который ранее юридически не был определен.

Напомним, что по состоянию на октябрь 2018 года долги за коммуналку в Украине достигли 38 миллиардов.

Подробнее о новом законе читайте в материале ЭП: "Новый закон о коммунальных услугах: что изменится для потребителей".

Экономическая правда