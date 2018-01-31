МАУ запускает рейс Киев-Винница

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" открывает регулярное воздушное сообщение между Киевом и Винницей.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 25 марта рейсы будут выполняться ежедневно на региональном самолете Embraer-145 с двумя классами обслуживания - бизнес и эконом.

Время в полете - 55 минут.

"Минимальная стоимость билета в одну сторону с учетом налогов и сборов составляет 827 гривен", - говорится в сообщении.

"Открытие рейса даст пассажирам дополнительные возможности для путешествий в Винницу. А жители, в свою очередь, смогут воспользоваться разветвленной сетью маршрутов МАУ в 40 стран мира с удобной пересадкой в ​​аэропорту "Борисполь", - заявили в компании.

Как сообщалось, объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с 2016 годом на 27,5% и составили 10,554 млн человек.

Экономическая правда