"Укрзализныця" готовится выпустить евробонды

Компания "Укрзализныця" 26 июня начнет встречи с инвесторами, по итогам которых может разместить евробонды в долларах сроком обращения 3-5 лет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в банковских кругах.

Мандаты на переговоры украинский железнодорожный оператор выдал J.P. Morgan и инвесткомпании Dragon Capital.

Road show пройдет в Великобритании и континентальной Европе.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B-(EXP)" планируемых облигаций Rail Capital Markets Plc для АО "Укрзализныця", представляющих собой участие в кредите с ориентировочным сроком погашения в 2022-2024 годах.

"Новый выпуск облигаций, представляющих собой участие в кредите, запланирован на конец июня – начало июля 2019 года, когда Fitch ожидает присвоения финального рейтинга облигациям", – отмечается в сообщении.

Облигации будут выпущены исключительно в целях финансирования кредита от Rail Capital Markets Plc для "Укрзализныци".

Все поступления от кредита будут использованы компанией в ходе обычной деятельности.

Выплаты по облигациям увязаны исключительно с кредитоспособностью и финансовым положением "Укрзализныци".

Напоминаем:

Кабинет министров в феврале согласовал выпуск "Укрзализныцей" облигаций участия в займе на сумму до 500 млн долларов через Rail Capital Markets plc, организаторами которого выступают J.P. Morgan Securities plc и Dragon Capital Limited.

Согласно утвержденным условиям, облигации могут быть выпущены по ставке до 11% годовых на срок до 7 лет с возможным досрочным погашением.