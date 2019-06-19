Госстат улучшил оценку роста ВВП в первом квартале года
Рост валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2019 года составил 2,5%, тогда как по предварительным данным он оценивался в 2,2%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
В фактических ценах ВВП в первом квартале составил 2,98 трлн грн или 70,23 тыс. грн в расчете на человека.
Напоминаем:
По оперативным данным Госстат оценивал рост валового внутреннего продукта в первом квартале 2019 года в 2,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Рост ВВП в первом квартале, по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора), был оценен в 0,2%.
Минэкономразвития ранее также оценило рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года в 2,2%.
По оценке НБУ, рост реального ВВП в Украине в первом квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 2,4%.
По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 3,3%.
При этом реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в третьем квартале рост составил 2,8%, во втором – 3,8% и в первом – 3,1%.
Согласно уточненным данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, увеличился на 2,5%.
Экономическая правда
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