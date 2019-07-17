Все разделы
Укр / Рус

Ryanair ввел спецтарифы для пассажиров отмененных рейсов Wizz Air

Среда, 17 июля 2019, 17:21

Авиакомпания Ryanair ввела специальные "спасательные" цены на билеты из Киева в одну сторону, чтобы помочь пассажирам отмененных рейсов Wizz Air.

Об этом сообщает avianews.com.

Отмечается, что стоимость таких билетов в одну сторону - от 24,99 евро.

Предложение лоукоста касается перелетов из Киева в Берлин, Братиславу, Краков и Варшаву, которые будут выполняться в августе. Забронировать билеты по специальной цене можно будет до конца дня 19 июля.

Напомним:

Лоукост Wizz Air уменьшил частоту полетов на 17 маршрутах из Киева из-за задержек с поставками новых самолетов.

Отменяются рейсы из украинской столицы в: Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн - по понедельникам и пятницам, Биллунн и Бремен - по вторникам, Берлин, Франкфурт - по средам и субботам, Гамбург - по средам.

По четвергам - в Ригу, Ганновер; в Ларнаку - по субботам; по вторникам и воскресеньям - в Вену; по воскресеньям - в Краков, Братиславу и Копенгаген.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Ryanair Wizz Air

powered by lun.ua
Материалы по теме
Ryanair опасается последствий задержек с поставкой Boeing 737 MAX 16 июля 2019, 12:10
Ryanair может закрыть базы и предлагает пилотам отпуск 11 июля 2019, 17:30
Ryanair открыла рейсы из Харькова 18 июня 2019, 09:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!