Wizz Air отменил часть рейсов из Киева из-за задержек с поставками самолетов

Лоукост Wizz Air уменьшил частоту полетов на 17 маршрутах из Киева из-за задержек с поставками новых самолетов.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Wizz Air объявляет о корректировке графика расписания рейсов в Киеве через оперативные причины, вызванные задержками с доставкой самолетов. В период с 3 по 20 августа 2019 года будут незначительное корректировки частоты нескольких маршрутов.

Пассажирам, которые уже забронировали билеты на указанные маршруты, сообщат о возможности перебронирования на другой рейс или возврата денег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отменяются рейсы из украинской столицы в: Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн - по понедельникам и пятницам, Биллунн и Бремен - по вторникам, Берлин, Франкфурт - по средам и субботам, Гамбург - по средам.

По четвергам - в Ригу, Ганновер; в Ларнаку - по субботам; по вторникам и воскресеньям - в Вену; по воскресеньям - в Краков, Братиславу и Копенгаген.

Напомним:

Wizz Air из-за закрытия на ремонт взлетно-посадочной полосы с 2 по 12 сентября международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского перенесет свои рейсы в аэропорт "Борисполь".

Экономическая правда