В Украине восемь из 10 операций с платежной карточкой - безналичные

Доля безналичных расчетов по объему операций с платежными карточками в Украине в первом квартале 2019 года достигла 50%, при этом восемь из 10 операций - безналичные.

Об этом сообщил Национальный банк на своем сайте.

"По результатам первого квартала 2019 года доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами достигла 50%. Это на 5 процентных пункта больше по сравнению с итогами 2018 года (45%)", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в целом в первом квартале ежегодно наблюдалось падение объемов карточных операций, что обусловлено сезонными колебаниями.

В первом квартале текущего года такое увеличение доли безналичных операций связано в основном с уменьшением объема операций по получению наличных (на 10% по объему и на 5% по количеству), если сравнить с четвертым кварталом 2018 года, а также со стабильным положительным трендом по безналичному операциям (увеличение на 0,2%), если сравнить с четвертым кварталом 2018 года.

Объем безналичных расчетов с использованием платежных карт вырос по сравнению с первым кварталом прошлого года на 45% - до 395,5 млрд грн, а количество безналичных операций - почти на 35%, до 906 млн операций.

Какие безналичные операции проводили чаще всего:

- операции перевода средств с карты на карту (Р2Р переводы). Они составляли 39%, или 153 млрд грн, их средний чек – 1,576 тыс. грн;- операции по оплате товаров/услуг в интернете. Они составляли 17%, или 69 млрд грн, средний чек - 472 грн;

- операции перевода средств с карты на банковский счет в интернете (пополнение депозитов, погашение кредитов и т.д.) составили 13%, или почти 52 млрд грн, средний чек - 264 грн;

- расчеты с использованием платежных терминалов составляли 29%, или 113 млрд грн (из них 22% - это бесконтактные расчеты карточками, и 4% - платежи с помощью NFC-гаджетов), средний чек - 250 грн;

- безналичные операции в банкоматах и программно-технических комплексах самообслуживания составляли 2%, или 8 млрд грн, средний чек - 593 грн.

По данным центробанка, наибольшее количество безналичных операций осуществлялась с использованием платежных терминалов - почти 50% от общего количества.

За первые три месяца 2019 года общее количество платежных карточек в Украине выросло на 4% до 61,8 млн шт. (из них 60% - активные платежные карточки).

В то же время количество бесконтактных активных платежных карточек за этот период выросло на 15% - до 4,5 млн шт. Каждая восьмая активная платежная карточка - бесконтактная.

С начала текущего года сеть торговых платежных терминалов выросла на 4% до 289,6 тыс. ед., из которых 0,6 тыс. ед. - мобильные платежные терминалы. 81% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивали возможность осуществления бесконтактной оплаты по состоянию на 1 апреля 2019 года.

Общий показатель соотношения количества платежных терминалов к численности постоянного населения с начала года вырос на 3% и достиг 7,3 тыс. ед. на 1 млн населения.

По состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине работали 73 участника карточных платежных систем.

Как сообщалось, в 2018 году украинцы все чаще предпочитали безналичные операции. Так, в прошлом году было проведено операций почти на 3 триллиона.

Экономическая правда