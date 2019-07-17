Гройсман пообещал минимальную зарплату в 5500 гривень в 2020 году
Минимальная заработная плата в Украине в 2020 году составит 5500 гривень, а средняя зарплата в ближайшие полтора-два года - 620 долларов.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 17 июля.
Гройсман подчеркнул, что опираться нужно на реальное состояние экономики.
"У нас всегда будет выбор: либо мы опираемся на реальные возможности экономика, и я вижу то, что в следующем году минимальная зарплата будет уже не 4173, а 5500 гривень", - отметил он.
Средняя заработная плата за полтора-два года будет 620 долларов, заявил Гройсман.
Или, добавил премьер-министр, "кто-то включит печатный станок и начнет разгонять инфляцию, делать разовые подачки и заведет страну в дефолт или финансовый кризис".
Напомним:
В бюджетной декларации на 2020 год предусмотрено, что минимальная зарплата составит 4723 грн, что на 13,2% больше, чем в 2019 году.
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Как сообщалось, Верховный суд разрешил определять украинцам зарплату в иностранной валюте.
Экономическая правда
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