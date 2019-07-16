ЕБРР готовится выделить средства Киеву на новые вагоны метро

Европейский банк реконструкции и развития готов принять решение об открытии кредитной линии "Киевскому метрополитену" на приобретение новых вагонов.

Об этом сообщается на официальном сайте ЕБРР.

Размер кредита установлен на уровне 50 миллионов евро. За эти деньги будет приобретено 50 вагонов метро (10 составов).

"Кредит 50 млн евро для коммунального предприятия "Киевский метрополитен" на закупку 50 вагонов метро для новой линии на Виноградарь. Проект осуществляется в рамках программы "Зеленые города-2", целью которой является содействие решению экологических проблем на уровне городов в масштабах соответствующих секторов", - говорится в сообщении ЕБРР.

Сейчас рассмотрена концепция, ожидается окончательное рассмотрение Советом директоров ЕБРР. Дата рассмотрения - 18 сентября 2019 года.

"Целью проекта является решение критических проблем развития городского транспорта в г. Киеве (включая пробки, загрязнение воздуха, качество услуг общественного транспорта и т.п.)", - говорится в тексте сообщения.

Напоминаем:

В марте 2015 года Киевская городская государственная администрация и Европейский Банк Реконструкции и Развития подписали меморандум о взаимопонимании по программе ЕБРР "Зеленые города".

Документ открывает возможности воплотить важные инфраструктурные проекты в столице.

В частности, обновить парк "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен" новыми автобусами, троллейбусами и вагонами метро.

А также поможет осуществить комплексную реконструкцию трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь", капитальный ремонт моста Метро.

Сейчас в Киеве ведутся работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на Виноградарь.

Строительство метро общей стоимостью 5,981 млрд грн проводит публичное акционерное общество "Киевметрострой".

Предусматривает строительство двух станций метро — "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также ответвление в сторону будущей станции "Виноградарь".

Финансирование затрат на строительство линии метрополитена будет осуществляться за счет средств городского бюджета, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева.

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Экономическая правда