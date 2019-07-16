Суд требует доказательств банкротства Приватбанка на момент национализации

Суд просит предоставить доказательства, подтверждающие, что у Приватбанка был нулевой или отрицательный капитал на момент заключения договора купли-продажи его акций между бывшими акционерами и государством.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева.

Дело по иску экс-собственника Приватбанка Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальному банку и Министерству финансов о признании недействительным договора купли-продажи от 21 декабря 2016 года акций ПриватБанка состоится 8 августа.

Суд поддержал заявление истцов о необходимости дополнить дело принятыми ФГВФЛ решениями, которые легли в основу заключения договора купли-продажи акций Приватбанка государству.

Так, суд вытребовал у ФГВФЛ соответствующее решение, в котором отмечается о том, что по результатам формирования резервов и обмена обязательств на акции дополнительной эмиссии Приватбанка его капитал составляет соответствующий денежный эквивалент и остается отрицательным или нулевым.

Напоминаем:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

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Экономическая правда