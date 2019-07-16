В налоговой отреагировали на обвинения в закупке некачественных сканеров

Таможенные сканеры, закупленные Государственной фискальной службой в 2018 году, являются качественными и исправными.

Об этом сообщили Экономической правде в пресс-службе Государственной фискальной службы.

"Информация [о закупке ГФС некачественного оборудования] не соответствует действительности", - говорится в ответе на запрос ЭП.

Сканеры для таможни были приобретены на прозрачном аукционе, утверждают в ведомстве.

"По результатам аукциона с использованием единой системы электронных публичных закупок ProZorro компания Nuctech Company Limited предложила наиболее конкурентную цену и стала победителем на поставку 7 стационарных сканирующих систем на общую сумму 482,399 млн грн. Кроме Nuctech участие в торгах принимали Rapiscan и Smith Heimann", - заявили в ГФС.

В налоговой опровергли информацию, что технические характеристики сканирующих систем не позволяют выявить скрытый товар, в частности, сигареты в товарах широкого потребления.

Также Государственная фискальная служба не фиксировала информацию о порче оборудования работниками таможни.

Напоминаем:

Издание НВ сообщало, что руководство Государственной фискальной службы в апреле 2018 года закупило некачественные таможенные сканеры.

Источник сообщил, что Госфискальная служба купила у китайской копании Nuctech таможенные сканеры за 1,3 миллиарда гривен.

По его словам, китайский сканер не способен обнаружить ящик с сигаретами в контейнере с ширпотребом.

Экономическая правда