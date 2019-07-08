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На Центральном ж/д вокзале Киева приостановили работу эскалатора

Понедельник, 8 июля 2019, 13:10

"Укрзализныця" начала плановый ремонт эскалатора, работающего на подъем в вестибюле Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что УЗ планирует закончить ремонтные работы до 17 июля, в этот период работу эскалатора будет приостановлено.

"В ходе выполнения работ будут заменены шестерни вала главного привода, тяговая цепь, силовые пускатели и концевые выключатели. Все работы осуществляются, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров и удерживать технические средства в исправном состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним:

Нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала и до настоящего времени почти исчерпали срок своей эксплуатации. Обычно они работают по 20 часов в день и обслуживают 20-40 тысяч пассажиров ежедневно.

В конце февраля 2018 года один из них был остановлен в связи с предельным износом перил цепи и их привода.

Экономическая пправда

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Укрзализныця

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