На Центральном ж/д вокзале Киева приостановили работу эскалатора
"Укрзализныця" начала плановый ремонт эскалатора, работающего на подъем в вестибюле Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что УЗ планирует закончить ремонтные работы до 17 июля, в этот период работу эскалатора будет приостановлено.
"В ходе выполнения работ будут заменены шестерни вала главного привода, тяговая цепь, силовые пускатели и концевые выключатели. Все работы осуществляются, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров и удерживать технические средства в исправном состоянии", - говорится в сообщении.
Напомним:
Нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала и до настоящего времени почти исчерпали срок своей эксплуатации. Обычно они работают по 20 часов в день и обслуживают 20-40 тысяч пассажиров ежедневно.
В конце февраля 2018 года один из них был остановлен в связи с предельным износом перил цепи и их привода.
Экономическая пправда
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