Суд отменил ликвидацию банка беглого экс-министра доходов Клименко

Окружной административный суд Киева 30 мая 2019 года по иску двух бывших акционеров банка "Юнисон" отменил решение правления Национального банка №345 от 18 июня 2018 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Об этом со ссылкой на решение суда, обнародованное в Едином реестре судебных решений 9 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что иски были поданы двумя кипрскими компаниями - "Интентост Системс ЛТД" и "Мелигант Груп ЛТД".

Своим решением суд также признал противозаконным и отменил решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 19 июня 2018 года №1725 о начале процедуры ликвидации банка "Юнисон" и делегировании полномочий ликвидатору банка.

Суд обязал НБУ вернуть банку "Юнисон" банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

Как известно, банк был связан с Антоном Клименко, погибшим братом экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Напомним:

В апреле 2016 года НБУ признал банк "Юнисон" неплатежеспособным из-за непрозрачной структуры собственности.

На момент принятия этого решения акционерами банка было 11 компаний, зарегистрированных на Кипре, ни одна из которых не владела долей 10% или более уставного капитала банка.

Позже в "Юнисоне" заявили, что решение о признании его неплатежеспособным является попыткой рейдерского захвата.

В мае 2016 года акционеры банка "Юнисон" подали в суд на НБУ и Фонд гарантирования.

Верховный Суд в сентябре-2018 подтвердил безосновательность требований акционера банка "Юнисон" к НБУ и оставил без удовлетворения кассационную жалобу акционера "Банк "Юнисон" - компании "Мелигант Групп ЛТД" на постановление Высшего админсуда Украины от 14 февраля 2017 года, которым решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска оставлены без изменений.