Украина вошла в топ-3 экспортеров аграрной продукции в ЕС
Украина по итогам сезона мае 2018-апрель 2019 вошла в тройку стран, из которых ЕС больше импортировал аграрную продукцию.
Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Отмечается, что в новом сезоне продажа украинской агропродукции в ЕС вырос на 14,2%.
Напомним:
За первый квартал 2019 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Украины в страны ЕС увеличился по сравнению с 2018 годом на 24,4%.
Наибольшее количество аграрной продукции из Украины импортируют Нидерланды (379 млн долларов), Испания (342 млн долларов), Италия (215 млн долларов), Польша (178 млн долларов) и Германия (157 млн долларов).
В топ-5 стран-экспортеров ЕС в Украину вошли Польша (150 млн долларов), Германия (120 млн долларов), Франция (85 мон долларов), Италия (67 млн долларов) и Венгрия (49 млн долларов).
50% аграрного экспорта Украины в ЕС составляют зерновые злаки, 17,8% - масло, 8,5% - остатки и отходы пищевой промышленности. Также значительную часть украинского экспорта составляют семена масличных культур, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, плоды, орехи и цедра.
А вот в Украину из ЕС больше всего импортируют кукурузу (9,6%), продукты питания (9%), семена масличных культур (6,2%), табак и изделия из него (6,1%), продукты для кормления животных (5,4%).
Экономическая правда
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