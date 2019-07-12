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Курс валют: гривня снижается второй день подряд

Пятница, 12 июля 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 12 июля на уровне 25,80 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,12 гривни (на 11 июля - 28,83 гривни).

Напомним:

11 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,80 - 25,83 гривни за доллар.

11 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,83 - 25,86 гривни за доллар.

Экономическая правда

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