"Нафтогаз" снова попробует выйти на рынок евробондов

НАК "Нафтогаз Украины" 8 июля начнет встречи с инвесторами в Лондоне и Франкфурте, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних евробондов в евро.

Об этом сообщил источник в банковских кругах, передает "Интерфакс-Украина".

Организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.

Ранее глава правления НАК Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз" ожидает скорейшего разрешения Кабинета министров для выхода на рынок еврооблигаций с целью обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским "Газпромом".

Последний раз выйти на рынок евробондов "Нафтогаз" пытался осенью прошлого года. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.

Однако в итоге "Нафтогаз" решил отложить размещение, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Напомним:

Ранее "Нафтогаз" отказался выплачивать правительству дивиденды. Комментируя это, Коболев заявил, что важнее потратить доходы компании на закачку газа в подземные хранилища.

Также напомним, что 5 июля "Нафтогаз" впервые реализовал газ на Украинской энергетической бирже.