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Водочный кризис отменяется: "Укрспирт" возобновил отгрузку спирта

Пятница, 12 июля 2019, 16:04

Государственное предприятие "Укрспирт" возобновило отгрузку спирта, прекращенную с 1 июля.

Об этом сообщили в госпредприятии агентству "Интерфакс-Украина".

"Водочный кризис отменяется: Правительство согласовало временный порядок отгрузки спирта. ГП "Укрспирт" работает в штатном режиме и выполняет контрактные обязательства", - сообщили в госпредприятии.

Отмечается, что Кабинет министров согласовал временный порядок отгрузки спирта до 1 октября 2019 года.

"За это время производители спирта и потребители продукции должны привести системы учета в соответствие с требованиями Налогового кодекса", - указали в "Укрспирте".

Как сообщалось, Кабмин на заседании 10 июля одобрил "дорожную карту" мер для возобновления поставок спирта, прекращенных с 1 июля.

Документом предусмотрено применение уже установленных и зарегистрированных в соответствующем госреестре приборов учета до урегулирования вопроса установления и регистрации новых электронных расходомеров - счетчиков спирта этилового спиртовыми заводами.

По данным министерства, остановка отгрузки спирта спиртовыми предприятиями была связана с внедрением новой системы контроля по обороту спирта с 1 июля 2019 года.

Среди новых правил - ежедневная передача производителями данных отгрузки и получения спирта в электронном виде в контролирующий орган в соответствии с показателями электронных счетчиков, которые должны быть зарегистрированы в Едином госреестре расходомеров спирта этилового.

Напомним:

Ранее в "Укрспирте" заявили, что Украина может остаться без водки, и пояснили почему.

Также ранее "Укрспирт" заявил, что проблемы с отгрузкой спирта связанны только с несогласованностями в налоговом законодательстве.

Позже "Укрспирт" пообещал возобновить отгрузки спирта при одном условии.

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Укрспирт компании

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