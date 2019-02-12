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Теневая экономика уменьшилась до самого низкого за 10 лет уровня — МЭРТ

Вторник, 12 февраля 2019, 11:47
 

В январе-сентябре 2018 года уровень теневой экономики составил 32% от официального ВВП.

Об этом сообщается в отчете Министерства экономического развития и торговли.

Это самый низкий уровень за последние 10 лет и на 1 процентный пункт меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В МЭРТ отметили, что детенизация украинской экономики стала возможной благодаря внедрению реформ, а также усилению рыночных тенденций и постепенной оптимизации процессов формирования цен на внутренних рынках, в том числе в результате демонополизации рынков наряду с внедряемой НБУ жесткой монетарной политикой.

В то же время, динамика детенизации украинской экономики сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Это, в частности, наличие неподконтрольных власти территорий, образованных в ходе военной агрессии на Востоке страны.

Самый высокий уровень теневой экономики, по данным Минэкономразвития, был зафиксирован в 2014 году: 43% от официального ВВП.

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МЭРТ теневая экономика ВВП

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