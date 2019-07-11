Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
11 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,80 - 25,83 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,80 - 25,83 гривни;
Евро - 29,09 - 29,12 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,77 - 26,11 гривни. Евро покупают по 28,89 гривни, продают по 29,40 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,97 - 26,07 гривни, евро – 29,15 - 29,30 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 11 июля на уровне 25,70 гривни.
10 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,68 - 25,77 гривни за доллар.
10 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,87 - 25,91 гривни за доллар.
Экономическая правда
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