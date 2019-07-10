УЗ планирует электрифицировать 100 км пути в направлении границы с Польшей

АО "Укрзализныця" проводит подготовку к электрификации участка Ковель - Изов - Госграница, что упростит экспорт железной руды из Украины в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, участок длиной почти 100 км в настоящее время является наиболее затратной частью маршрута экспорта железорудного сырья из Кривого Рога на металлургические предприятия в Польше.

"Из-за отсутствия электрификации на данном участке мы вынуждены перевозить грузы на дизель тяге.

В условиях постоянного роста цен на нефтепродукты электрификация будет способствовать уменьшению эксплуатационных расходов, энергосбережению, снижению загрязнения природной среды от сгорания дизтоплива. Кроме того, для клиентов-грузоотправителей мы существенно сократим сроки доставки грузов", - заявил Кравцов.

Электрификация указанного участка также вдвое увеличит пропускную способность для пассажирских и пригородных поездов. В рамках проекта переоборудуют 6 промежуточных станций и 5 остановочных пунктов.

Председатель правления УЗ подчеркнул, что уже реконструировали пути и инфраструктуру на станции Изов Волынской области. Работы по электрификации планируется начать в этом году.

Напомним:

С начала года "Укрзализныця" модернизировала 18 вагонов, средний возраст которых составляет 32 года, и теперь они работают на маршрутах в составе фирменных поездов первого класса.

Экономическая правда