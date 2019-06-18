НБУ полностью отменил обязательную продажу валюты для бизнеса

Национальный банк отменил требование обязательной продажи бизнесом валютных поступлений на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Действующая норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанке, перестанет действовать с 20 июня.

Отмечается, что валютные поступления бизнеса, зачисленные на распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже.

"Очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности. По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составил 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты", – отмечается в сообщении.

Национальный банк указывает, что такой шаг продолжает валютную либерализацию в соответствии с дорожной картой, которая предусматривает постепенное снятие всех валютных ограничений в соответствии с улучшением макроэкономических условий в Украине.

"В этом году Национальный банк отменил или смягчил уже более 30 валютных ограничений. Отмена обязательной продажи валютных поступлений бизнеса является очередным шагом на пути к свободному движению капитала, определенному одной из стратегических целей Национального банка", – отмечают в НБУ.

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Экономическая правда