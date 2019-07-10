Украинцы смогут онлайн проверить, какой бизнес платит единый налог

В Опендатабот появилась возможность проверить, какой бизнес платит единый налог, и следить в дальнейшем за его статусом.

Об этом сообщает сервис Опендатабот.

"Если компания или ФЛП потеряет статус плательщика единого налога, то бизнесу будет доначислено такое количество налогов, которое компания должна была бы уплатить, если бы была на общей системе налогообложения. Поэтому компаниям и ФЛП, которые платят единый налог, стоит подписаться на изменения по своей компании", — пояснили в Опендатаботе.

Чтобы подписаться на изменения нужно добавить Опендатабот в любимом мессенджере и ввести название компании или фамилию и имя ФЛП.

На данный момент в Украине единый налог платят 174 297 компаний (15%) и 1,3 млн ФЛП (70%).

Наибольшее количество ФЛП находится на второй группе плательщиков единого налога — это 581 тысяча предпринимателей (44,5%). К плательщикам единого налога 3 группы относятся 523 тысячи предпринимателей (40%), к первой - 200 тысяч (15%).

Наибольшее количество компаний на единой системе налогообложения занимается операциями с недвижимым имуществом (14%). На втором месте — оптовая торговля (7,8%), сельское хозяйство (7,5%) и деятельность в сфере права и бухгалтерских услуг (5,7%).

Как сообщалось, украинцы также смогут отслеживать информацию о недвижимости онлайн.

Экономическая правда