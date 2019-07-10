"Нибулон" отправил первую партию зерна собственными вагонами

Компания "Нибулон" загрузила зерном 20 собственных новых вагонов на одном из комплексов компании - в филиале "Смотрич" в Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Оснащенное высокопроизводительным оборудованием предприятие в максимально короткие сроки осуществило нагрузки. И продукция уже отправлена в перегрузочный терминал в городе Николаев", - говорится в сообщении.

Как напомнили в компании, вагоны были куплены в конце июня текущего года.

Это - вагоны-хопперы бункерного типа для перевозки зерна модели 19-6869 производства ООО "Опытный механический завод "Карпаты". Они имеют современные характеристики: грузоподъемность - 70,5 тонн, объем кузова - 120 куб. м.

Для сравнения, вагоны модели 19-752, которые сегодня предоставляет "Укрзализныця", имеют объем кузова 94 куб. м.

Как отметил генеральный директор "Нибулона" Алексей Вадатурский, до недавнего времени компания не планировала приобретение вагонов. Ведь, по его мнению, на самом деле вагонного парка в Украине достаточно, чтобы перевозить даже вдвое больше зерна.

"Только оборот вагонов должен быть из центра Украины в порт 3-4 дня (туда и обратно), а не 10-12, как сегодня. Так что сколько вагонов не добавляй, если эффективность их использования не будет улучшена, то ситуация не изменится, а оборот вагонов даже ухудшится: их постоянно не будет хватать, и они превратятся в склады на колесах", - отметил он.

Вагоны же, которые купил "Нибулон", способны обеспечивать оборот маршрута в три дня.

Как отметило руководство компании, Украине следует перенять успешный опыт ведущих стран мира в организации логистической инфраструктуры.

"Это касается не только железной дороги, но и автотранспорта и водных перевозок", - резюмировали в компании.

Как сообщалось, "Нибулон" намерен реализовать в Херсонской области проект строительства речного порта в Белозерском районе.

Экономическая правда