В Украине может появиться новый речной порт

Компания "Нибулон" намерена реализовать в Херсонской области проект строительства речного порта в Белозерском районе.

Об этом следует из заявлений гендиректора компании Алексея Вадатурского и главы Херсонской областной администрации Андрея Гордеева, опубликованных компанией, передает ЦТС.

По словам Вадатурского, на строительство порта уйдет около пяти лет.

Вместе с тем, как отметил он, "Нибулону" для этого необходима поддержка местной и центральной власти.

"Этот порт - большая перспектива для развития всей Херсонщины. Это сверхсложная задача и очень большие инвестиции, но наша компания способна это сделать только через пять лет. Поэтому все зависит только от вас, элиты Херсонщины, от вашего принятия решения, от готовности отстаивать интересы родного края перед высшими эшелонами власти", - отметил он.

Ранее сообщалось, что "Нибулон" инвестирует 19 млн долларов в строительство речного перегрузочного терминала в Терновке (Запорожской обл.).

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития предоставил ООО СП "Нибулон" кредит на сумму до 50 миллионов долларов для финансирования расширения и модернизации зерновой логистической инфраструктуры компании в 2018-2019 годах.