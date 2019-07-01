Google запустила платформу с рекомендациями для малого бизнеса
Компания Google запустила бесплатную платформу Google for Small Business для малого бизнеса, которая будет подсказывать необходимые инструменты для развития компании.
Об этом сообщается в блоге Google.
Отмечается, что на платформе предприниматели могут получить персонализированные бизнес-планы - для этого нужно написать название и сайт компании, цель и ответить на ряд вопросов. После этого сервис сформирует пошаговый индивидуальный план действий для развития бизнеса.
Бизнес-план будет содержать все необходимые инструменты, которые помогут расширить онлайн-присутствие компании, привлечь больше клиентов и работать эффективнее.
Google for Small Business рекомендует инструменты для решения всех трех задач с акцентом на цель, которая наиболее важна предпринимателю.
Кроме этого, представители малого бизнеса могут получить информацию о бесплатных мастер-классах Grow with Google.
Напомним:
Компания Google запустила сразу две новые функции, позволяющие узнать, насколько переполненный общественный транспорт и о задержке движения автобусов в реальном времени там, где пассажиры не получают информацию непосредственно от местных транзитных агентств.
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