Все разделы
Укр / Рус

Google запустила платформу с рекомендациями для малого бизнеса

Понедельник, 1 июля 2019, 16:01

Компания Google запустила бесплатную платформу Google for Small Business для малого бизнеса, которая будет подсказывать необходимые инструменты для развития компании.

Об этом сообщается в блоге Google.

Отмечается, что на платформе предприниматели могут получить персонализированные бизнес-планы - для этого нужно написать название и сайт компании, цель и ответить на ряд вопросов. После этого сервис сформирует пошаговый индивидуальный план действий для развития бизнеса.

Бизнес-план будет содержать все необходимые инструменты, которые помогут расширить онлайн-присутствие компании, привлечь больше клиентов и работать эффективнее.

Google for Small Business рекомендует инструменты для решения всех трех задач с акцентом на цель, которая наиболее важна предпринимателю.

Кроме этого, представители малого бизнеса могут получить информацию о бесплатных мастер-классах Grow with Google.

Напомним: 

Компания Google запустила сразу две новые функции, позволяющие узнать, насколько переполненный общественный транспорт и о задержке движения автобусов в реальном времени там, где пассажиры не получают информацию непосредственно от местных транзитных агентств.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Google экономика

powered by lun.ua
Материалы по теме
Google Maps будет сообщать о загруженности автобуса или поезда 30 июня 2019, 11:09
Google расскажет, насколько переполненный общественный транспорт 28 июня 2019, 11:52
Google планирует вложить миллиард долларов в строительство доступного жилья 19 июня 2019, 13:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!