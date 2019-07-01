Google запустила платформу с рекомендациями для малого бизнеса

Компания Google запустила бесплатную платформу Google for Small Business для малого бизнеса, которая будет подсказывать необходимые инструменты для развития компании.

Об этом сообщается в блоге Google.

Отмечается, что на платформе предприниматели могут получить персонализированные бизнес-планы - для этого нужно написать название и сайт компании, цель и ответить на ряд вопросов. После этого сервис сформирует пошаговый индивидуальный план действий для развития бизнеса.

Бизнес-план будет содержать все необходимые инструменты, которые помогут расширить онлайн-присутствие компании, привлечь больше клиентов и работать эффективнее.

Google for Small Business рекомендует инструменты для решения всех трех задач с акцентом на цель, которая наиболее важна предпринимателю.

Кроме этого, представители малого бизнеса могут получить информацию о бесплатных мастер-классах Grow with Google.

Напомним:

Компания Google запустила сразу две новые функции, позволяющие узнать, насколько переполненный общественный транспорт и о задержке движения автобусов в реальном времени там, где пассажиры не получают информацию непосредственно от местных транзитных агентств.