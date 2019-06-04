Бывшая фирма Фаворова будет поставлять "Укртрансгазу" дорогой газ

Филиал "Оператор газотранспортной системы Украины" АО "Укртрансгаз" 27 мая по результатам тендеров заключил ряд соглашений на поставку природного газа на общую сумму 3,95 миллиарда гривень.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Газ заказан на 2019 год для обеспечения производственно-технологических потребностей, собственных нужд и нужд филиала, который занимается магистральными газопроводами Украины и транспортировкой газа. В соглашении с каждым поставщиком определена цена на май, а на оставшиеся месяцы до конца года действует формула расчета цены. Майская цена является базовой для дальнейшего пересчета.

Одна из самых высоких цен на газ вышла в соглашении с ООО "Эру Трейдинг" стоимостью 1,30 млрд грн. На май составила 8467 грн за тысячу кубометров с учетом НДС. Единственным конкурентом на тендере была фирма "LLC Trafigura Ukraine", ни один из участников торгов не делал шагов на снижение цены, поэтому конечная стоимость сделки оказалась ниже ожидаемой лишь на 2,6%.

"Эру Трейдинг" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри (США). К концу 2018 ее совладельцем был Андрей Фаворов, который вышел с числа учредителей вместе с назначением директором интегрированного газового бизнеса ОАО "НАК" Нафтогаз Украины ". "Эру трейдинг" начала выигрывать газовые тендеры "Укртрансгаза" в 2016 году после назначения главой "Нафтогаза" Андрея Коболева. После назначения Фаворова в "Нафтогаз" "Эру трейдинг" начала поставлять "Укртрансгаза" не только газ, а и электроэнергию.

В свою очередь Юрий Витренко, который до ноября прошлого года был главным исполнительным директором "Нафтогаза", заподозрил, что в четвертом квартале 2018 "Нафтогаз" продавал бывший фирме Фаворова газ из своих хранилищ по заниженной цене. "Нафтогаз" в ответ заказал "KPMG Advisory GmbH" аудит договоров на продажу газа. Аудиторы пришли к выводу, что "Эру трейдинг" не получало преференций от "Нафтогаза".

Среди других компаний, получивших крупные подряды, ООО "ДТЭК Трейдинг" из группы Рината Ахметова заказали газа на 0,33 млрд грн. на 4% дешевле ожидаемой стоимости. На май 8352 грн /тыс кубометров.

В предыдущие годы крупнейшие подряды на поставку технологического топлива "Укртрансгаза" получал "Нафтогаз Украины". На этот раз госкомпания по неизвестным причинам вообще не подавала заявок на участие в торгах.

Из-за отсутствия достаточного количества конкурентов "Оператор газотранспортной системы Украины" в мае был вынужден отменить и объявить заново 11 закупок газа на 5,72 млрд грн.

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