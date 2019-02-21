"Ночной" тариф для бизнеса: Гройсман предлагает изменить закон об энергетике

Премьер-министр Владимир Гройсман отмечает необходимость внесения изменений в законодательство относительно урегулирования вопроса "ночного" тарифа для небытовых потребителей.

Об этом он сказал на общем собрании Ассоциации объединенных территориальных громад, передает "Укринформ".

"У правительства нет полномочий для решения этого вопроса (о восстановлении "ночного" тарифа для небытовых потребителей - ред), это устанавливает независимый регулятор. Но они также действуют во исполнение закона об энергетике ... "Ночной" тариф - это отопление, освещение, а освещение - это безопасность", - заявил Гройсман.

Он также сообщил, что правительство поручило вице-премьер-министру Геннадию Зубко совместно с министром энергетики Игорем Насаликом и вице-премьер-министром Владимиром Кистионом, а также представителями НКРЭ, проанализировать ситуацию.

Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2019 года отменила "ночной" тариф на электроэнергию для промышленности, рассчитывая таким образом уменьшить перекрестное субсидирование между различными категориями потребителей на 3,5 млрд гривень.