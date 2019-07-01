У Фирташа опровергают информацию о продаже доли в телеканале "Интер"
Group DF, объединяющая активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, опровергает распространенную СМИ информацию о якобы продаже бизнесменом своей доли в телеканале "Интер".
Об этом сообщили Экономической правде в Group DF.
"Никаких переговоров о продаже доли Фирташа в телеканале "Интер" ни с кем не велось и на сегодняшний день не ведется", – говорится в заявлении.
По мнению Group DF, появление данной информации является намеренным "информационным вбросом", запущенным политическими оппонентами Фирташа.
"Также речь может идти о недобросовестной конкуренции, вплоть до подготовки рейдерской атаки на медиа-актив Group DF", – считают в группе.
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Напоминаем:
25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигархаДмитрия Фирташа в США.
Фирташу через кипрскую Group DF Holding Limited на конец 2018 года принадлежало 80% кипрской GDF Media Limited (еще 20% у народного депутата Сергея Левочкина), которая контролирует 90% ЧАО "Телеканал "Интер".
Акционером 10% опосредованно является Светлана Плужникова.
Телеканал "Интер" в 2018 году увеличил выручку на 8,9% – до 695,6 млн грн, однако его убыток вырос на 4,3% – до 292,21 млн грн.
"Интер" является частью "Интер Медиа Групп" - одной из крупнейших украинских медиагрупп, в которую также входят телеканалы "НТН", " К1", "К2", "Мега", "Пиксель", "Zoom", "Enter-фильм", "Интер+".
Экономическая правда
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