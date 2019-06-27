Гривня на межбанке еще немного укрепилась
Четверг, 27 июня 2019, 17:50
27 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,14 - 26,16 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,14 - 26,16 гривни;
Евро - 29,69 - 29,71 гривни.
Напоминаем:
26 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,21 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 27 июня на уровне 26,16 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua