Гривня на межбанке еще немного укрепилась

27 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,14 - 26,16 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,14 - 26,16 гривни;

Евро - 29,69 - 29,71 гривни.

Напоминаем:

26 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,21 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 27 июня на уровне 26,16 гривни.

Экономическая правда