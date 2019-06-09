Новости выходных: "экономическое чудо" для Украины, снятие денег с карт и потери Приватбанка
Воскресенье, 9 июня 2019, 17:30
О снятии денег с карт. Киберполиции рассказала о популярных схемах незаконного снятия средств с банковских счетов граждан и дала рекомендации по защите сбережений.
О потерях Приватбанка в Крыму. Приватбанк оценивает свои потери от аннексии Крыма Россией в 9 млрд долларов.
Об "экономическом чуде" Украины. Посол Италии в Украине Давиде Ла Сесилия заявил, что Украина может стать очередным "экономическим чудом".
О криптовалюте Facebook. Долгожданная криптовалюта, разработкой которой занимается Facebook, уже практически готова к запуску.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua