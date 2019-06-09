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Новости выходных: "экономическое чудо" для Украины, снятие денег с карт и потери Приватбанка

Воскресенье, 9 июня 2019, 17:30
 

О снятии денег с карт. Киберполиции рассказала о популярных схемах незаконного снятия средств с банковских счетов граждан и дала рекомендации по защите сбережений.

О потерях Приватбанка в Крыму. Приватбанк оценивает свои потери от аннексии Крыма Россией в 9 млрд долларов.

Об "экономическом чуде" Украины. Посол Италии в Украине Давиде Ла Сесилия заявил, что Украина может стать очередным "экономическим чудом".

О криптовалюте Facebook. Долгожданная криптовалюта, разработкой которой занимается Facebook, уже практически готова к запуску.

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